Compie 70 anni oggi. E’ il figlio del grande Vittorio (e dell’attrice spagnola Maria Marcader) ma anche uno dei protagonisti iconici della commedia all’italiana. Stiamo parlando di Christian De Sica, marito di Silvia Verdone, sorella di Carlo e padre di 2 figli.

Auguri al simbolo della commedia italiana. I 70 anni di Christian De Sica, attore ormai iconico soprattutto grazie alle sue battute sboccate

Settantanove pellicole all’attivo, regista, attore, cantante, sbancatore seriale del botteghino con i cinepanettoni, insomma artista a 360 gradi, ha percorso con ironia gli ultimi 50 anni di storia italiana. Procurando con le sue facezie in romanesco ormai di culto, per quanto spesso sboccate e politicamente scorrette, risate a generazioni di italiani. Durante la sua lunga carriera ha lavorato con le donne più avvenenti del cinema nostrano e con i protagonisti più importanti tra quelli a lui coevi della commedia cinematrografica, da Renato Pozzetto a Jerry Calà, a Massimo Ghini, Biagio Izzo, Alessandro Siani e allo stesso Verdone.

Ma lui è stato più longevo professionalmente. E’ con Massimo Boldi che, pur tra alterne vicissitudini, ha messo in piedi una delle coppie più rodate del grande schermo. La sua sfrontatezza è stata sfruttata dai fratelli Vanzina fin dagli anni ’80, diventando un simbolo dell’Italia nazionalpopolare, fanfarona e un po’ cinica. Ma questa in realtà è solo una delle diverse angolazioni dalle quali si può guardare all’artista De Sica, sempre in grado di cambiare faccia, come dev’essere per un vero attore, senza mai smettere di essere efficace.