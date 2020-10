Argento in difesa delle zucche: “De Luca non sa cos’è Halloween”

Il regista risponde al presidente della Campania: “La vera pagliacciata è il Carnevale”

“De Luca non lo conosce, ecco perché lo condanna. Halloween è più divertente di Carnevale, che è una pagliacciata per bambini, mentre ad Halloween c’è uno spirito strano, trasgressivo, bizzarro”. Dario Argento, ospite di ‘Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, commenta così le parole del presidente della Regione Campania che, annunciando la decisione di chiudere tutto alle 22 nel prossimo fine settimana, ha definito Halloween (da De Luca pronunciato “Allawin”) una “immensa idiozia”.

Era un paio di settimane fa e il governatore della Campania, alle prese nella sua regione con una diffusione del contagio da coronavirus fuori controllo, se l’era presa con la festa delle zucche e del ‘dolcetto o scherzetto?’, costume molto caro ai bambini americani poi sbarcato, in versione più ludico-commerciale, anche da noi. “Nel weekend di Halloween, americanata che è monumento all’imbecillità, chiuderemo tutto alle 22. Sarà il coprifuoco, non sarà – aveva attaccato il presidente – neanche consentita la mobilità”. Ma Halloween, festività in origine celtica caratterizzata nella tradizione da incontri soprannaturali, con le sue zucche in cui vengono intagliati occhi e bocche, spesso a dar vita a un’espressione malvagia, è stata anche molto sfruttata nell’horror. Da qui la difesa da parte del ‘Maestro del brivido’.

“Il mio nuovo film ‘Occhiali Neri’? Ad aprile stavo per iniziare a girare ma è cominciato il lockdown ed è ancora tutto bloccato”, prosegue Argento, che confida di non aver varcato la soglia delle sale cinematografiche per paura: “Mi manca non andare al cinema. In questi mesi non sono andato per timore”. Il Covid-19 fa paura anche al re della paura.