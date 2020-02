Anthony Hopkins sta per allenare Tyson

L’attore torna sul grande schermo nei panni di Cus D’Amato, celebre coach del pugile

Anthony Hopkins salirà sul ring per interpretare Cus D’Amato, il famoso mentore di Mike Tyson scomparso nel 1985, in un nuovo film biografico diretto da Nick Cassavetes. ‘Cus and Mike’, tratto dal libro ‘Mike Tyson: Money, Myth and Betrayal’ di Montieth Illingworth, esplorerà il rapporto tra Tyson e l’allenatore che lo ha scoperto, aiutandolo a diventare il più giovane campione dei pesi massimi nella storia del pugilato.

“Per me si tratta di uno scenario da sogno”, ha dichiarato il regista Cassavetes al sito Deadline. ”L’opportunità di lavorare con Sir Anthony ad un film con protagonisti due miei idoli, Cus D’Amato e Mike Tyson, il combattente più feroce che sia mai vissuto? In una storia incentrata su figure paterne che scompaiono troppo presto? Devo essere in paradiso”, ha sottolineato felice. Non è ancora stato scelto l’attore che dovrà vestire i panni del giovane e problematico Tyson, scoperto da D’Amato a New York quando aveva solo 13 anni.