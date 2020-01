Al via oggi il Sundance Festival

L’appuntamento principe del cinema indipendente durerà fino al 2 febbraio

Inizia oggi il Sundance Film Festival. Fino al 2 febbraio le città principali dello stato di Utah potranno assistere ad una serie di film indipendenti nella cornice di uno dei festival piu’ prestigiosi nella storia del cinema. Tantissime le categorie, come molteplici sono i film arrivati alla commissione per quello che è uno dei palcoscenici più ambiti di tutti i giovani registi che si affacciano alla settima arte.

Nessun italiano in gara ma grande attesa per alcune interessanti premiere come ad esempio “The Glorias” con Alicia Vikander e Julianne Moore per la regia di Julie Taymor, biopic sulla giornalista e attivista Gloria Steinem, o per il dramma familiare “The Father” tratto dall’opera teatrale “Le Pe’re” di Florian Zeller che è anche regista del film e dirige Anthony Hopkins e Olivia Colman. Come ci si aspetta tanto da “The Last Thing He Wanted” di Dee Rees e tratto dall’omonimo racconto di Joan Didion del 1996, produzione Netflix con Anne Hathaway e Willem Dafoe. Tra le premiere piu’ interessanti anche “Kajillionaire” di Miranda July, “Worth” di Sara Colangelo e “Wendy”, rivisitazione di Peter Pan” fatta da Benh Zeitlin oltre al tanto atteso Miss Americana, documentario Netflix su Taylor Swift diretto da Lana Wilson.