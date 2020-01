Un anno nella vita di Kilian Jornet, l’alpinista estremo

Gli amanti dello sport estremo, finalmente hanno video per i loro denti!

Rakuten Tv si prepara a lanciare Inside Kilian Jornet, un documentario su uno dei leggendari protagonisti dell’alpinismo e degli sport estremi, Kilian Jornet. Il documentario segue l’atleta spagnolo durante il suo tour mondiale nel 2019 e documenta un anno insolito ed importante per Kilian che ha affrontato due infortuni ed è riuscito a portare a termine alcuni dei progetti sportivi che aveva in mente da tempo. Il documentario uscirà il prossimo 13 febbraio in tutta Europa.