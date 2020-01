I canederli di Papa Benedetto XVI

Per la cottura

100 g di Speck affettato non troppo sottile

La pellicola attualmente su Netflix è stata diretta dal Premio Oscar Fernando Meirelles e racconta l’incontro storico tra quello che stava per diventare il Papa uscente e il suo successore.

Nel film “ I due Papi ” interpretato magistralmente da Jonathan Pryce e Anthony Hopkins , quest’ultimo interpreta Papa Benedetto XVI che, orgoglioso delle proprie origini, anche a Castel Gandolfo si fa cucinare i canederli con lo speck in brodo e li fa offrire al futuro Papa Francesco, durante la sua visita.

Tagliare il pane a dadini molto piccoli e raccoglierli in una terrina. Battere leggermente le uova con il latte. Scaldare il burro in una padella e fare rosolare dolcemente lo speck – tagliato a dadini – per pochi minuti.

Versare il contenuto della padella sul pane. Unire latte e uova e un cucchiaio di erba cipollina tagliuzzata, poco sale e mescolare bene. Coprire la terrina e fare riposare per una mezz’ora.

Unire al composto la farina lasciandola cadere a pioggia con un setaccino e amalgamare bene il composto con le mani.

Con le mani bagnate, prendere piccoli pezzi dall’impasto e modellare i canederli a forma di palla, all’incirca delle dimensioni di un grosso uovo (le dosi indicate sono per 8 canederli).

Una volta pronti, farli riposare un quarto d’ora e tuffarli in acqua salata in leggera ebollizione. Farli cuocere dolcemente per circa 15 minuti, portando a ebollizione l’acqua.

Impiattare, con brodo e cospargere con erba cipollina tagliuzzata.