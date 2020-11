Beviamo con la Masina

Il drink ‘Giulietta degli spiriti’ è ispirato all’omonimo film di Federico Fellini

DRINK: GIULIETTA DEGLI SPIRITI

ispirato a: ‘Giulietta degli Spiriti’ di Federico Fellini, 1965

BARTENDER: Valeria Bassetti, co- fondatrice e partner di Drink-It

INGREDIENTI:

30 ml Amaro Formidabile

15 ml Fifty Pounds London Dry Gin

3 spoon sciroppo di amarena

Violette disidratate commestibili Flower Power

Bicchiere: coppa

PREPARAZIONE

Mescolare gentilmente nel mixing glass gli ingredienti senza ghiaccio, aggiungere una scorza di limone biologico non trattato, abbondante ghiaccio e, con l’aiuto di un barspoon, raffreddare tutti gli ingredienti per almeno la durata di un sospiro. Forse due. Versare, filtrando in una coppa, possibilmente sottile, raffreddandola prima e svuotandola dei ricordi. Ricoprire la superficie del drink con un sottile e profumato strato di violette edibili Flower Power, prodotte da Sister’s Lab.

ISPIRAZIONE

“In assoluto il mio film di Fellini preferito! Cercando Giulietta, Susy, Valentina, Iris mi sono persa in quel che resta della Pineta di Fregene, alle volte casta, il più delle volte gioiosamente confusa. – racconta Valeria Bassetti – Moglie o amante? Santa o svergognata? Fellini racconta le donne senza giudicarle, amandole tutte, sognandole libere, e nella mia vita sono stata tutte le donne di Giulietta, in momenti diversi e molto spesso dietro il bancone, la mia personale casa sugli alberi. Dove poter essere me stessa, pur cambiando ogni notte. Il Fifty Pounds London Dry Gin è la fermezza e l’eleganza – continua – che ogni donna riscopre come doti innate ed esalta la naturale voluttuosità del romano Amaro Formidabile. Entrambi questi prodotti hanno un richiamo liberty e uno stile inconfondibile, il tappeto di viole Flower Power, che riveste il drink, è l’emblema del pensiero – quello di Giulietta – finalmente libera di essere se stessa. Il consiglio è di bere il drink sognando ad occhi aperti”, conclude.