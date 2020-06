Bevetelo anche se non siete a mezzanotte a Parigi

Midnight in Paris, il drink ispirato all’omonimo film di Woody Allen

BARTENDER: Vanessa Vecchio, proprietaria e bartender di Oliva.co di Catania

INGREDIENTI:

5 cl VII Hills Italian Dry Gin

1 cl liquore al bergamotto

2 barspoon zucchero al Macis

2,5 cl succo di limone

5 foglie di menta

q.b. aria alla menta

Bicchiere: coppetta Art Decò

Garnish: una caramella alla menta

PREPARAZIONE:

Versare tutti gli ingredienti in uno shaker, quindi shakerare e versare in double strainer in una coppetta Art Decò. Completare il drink con un’aria alla menta e guarnire con una caramella alla menta.

ISPIRAZIONE:

L’ispirazione del drink nasce dalla storia scritta e diretta da Woody Allen, un viaggio che parte dai giorni nostri fino ad arrivare ai fatidici Anni Venti, ambientato nella bellissima Parigi dei giorni nostri, dove arriva in vacanza uno sceneggiatore hollywoodiano con aspirazione da scrittore. In una passeggiata notturna per le vie di Parigi, allo scoccare della mezzanotte, si ritrova catapultato nella Parigi degli Anni Venti con tutto il suo fervore culturale. Qui è protagonista di incontri eccezionali con personaggi da nomi importanti come il grande scrittore – e bevitore – Ernest Hemingway, ma anche Francis Scott Fitzgerald e la moglie Zelda, Pablo Picasso, Gertrude Stein, Man Ray e tanti altri. Anni Venti che nel mondo dei drink sono famosi per i grandi drink classici a base gin e da qui nasce il da nasce il drink, un twist, una variante su un grande, ma semplice cocktail, il SouthSide, creato proprio in quegli anni negli States per il mafioso Al Capone. Il tutto reso grazie al VII Hills Italian Dry Gin, distribuito da Pallini Spa e distillato a Moncalieri, ma ispirato alle tradizioni culturali e culinarie dell’Antica Roma, uno spirito aromatico e fruttato, leggermente agrumato al naso, le cui sette spezie – i Sette Colli evocati dal nome – vengono amalgamate e infuse fino a 15 giorni, in una miscela versatile, ricca di storia e tradizione. Dolci note di melograno e camomilla romana bilanciati perfettamente nei suo 43 gradi alcolici, dalla freschezza di sedano, carciofo, rosa canina, ginepro e arancia rossa. Distillato con Vacuum Pot Still ‘sottovuoto’, per eliminare l’aria e far evaporare l’alcol etilico a temperature inferiori, con un risultato più fine, elegante e con aromi più delicati, tutto italiano.

LA BARTENDER

Vanessa Vecchio, proprietaria e bartender di Oliva.co di Catania, ha iniziato la sua esperienza lavorativa nel campo della ristorazione all’età di 18 anni. Dopo 9 anni di lavoro nel mondo della miscelazione, accompagnata ovviamente da una formazione in giro per Italia e non, passando per Amsterdam, Torino, Bologna e Roma, dove ha frequentato uno dei corsi più completi in Italia, quello del “Jerry Thomas Educational”.

IL LOCALE

Catania è una realtà viva, dinamica, che ama il relax e il buon cibo, presenta una grande varietà di locali: tradizionali, storici, etnici, radical chic. Per aprire un nuovo locale è necessario avere un’idea unica e originale, come quella di Carmelo, Alexa e Vanessa, tre ragazzi siciliani che dopo aver viaggiato il mondo, sono tornati nella loro amata isola per dare vita all’Oliva.co, in pieno stile New York Style. Con il suo ambiente elegante e informale, dal design moderno e ricercato, Oliva.co è un laboratorio di sapori per drink e food pairing, unendo contaminazione e sperimentazione multiculturale.