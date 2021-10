Game of Talents: il nuovo show di Alessandro Borghese

Lo chef nel talent dovrà tenere a bada Mara Maionchi e Frank Matano

Alessandro Borghese, dopo il grandissimo successo di Quattro ristoranti, ci riprova con uno show tutto nuovo e condiviso con dei compagni di viaggio eccellenti. Avrà infatti due avversari come Mara Maionchi e Frank Matano da tenere a bada in “Game of talents”, il nuovo show di prima serata di Tv8, che inizia domani 26 ottobre.

A condurlo appunto Borghese: sarà lui a gestire i due team e con i loro due i audaci leader che si sfideranno a indovinare quale sia il talento di 10 performer prima ancora che si esibiscano, sfruttando degli indizi che verranno loro dati durante otto manche. Indizi che verranno forniti da un parente, un amico o un vip o un comico, o addirittura una ricetta. ”Dopo tanti anni di cucina che faccio tuttora in televisione, ho accettato la proposta di questa nuova avventura – spiega chef Borghese – Mi sono divertito tantissimo. Mara e Frank mi hanno messo a mio agio e mi hanno coccolato e mi sono tenuto due o tre cose gastronomiche per rimanere un po’ nella mia comfort-zone, come ‘il menu’ dei talenti’ o ‘il plateau delle sfere’”.

A proposito dei suoi due compagni di viaggio, Borghese aggiunge: “Si conoscono talmente bene che riescono a giocare e a stuzzicarsi. E non sono facili da gestire perché sono competitivi!”. In realtà, i due si sono rivelati assai utili per Borghese, al debutto nel ruolo di conduttore puro: “Spostarmi dal mondo della cucina a un talent show ha comportato una bella dose di coraggio. Per fortuna ho avuto una bella squadra intorno: con Mara e Frank, una volta che si è stabilita un’empatia tra noi, siamo andati giù come una valanga”. Tanto che ora Borghese non esclude che “in futuro si possano fare altre esperienze come questa”. E se gli si domanda come mai il talent sia un genere televisivo così di successo, replica che “la gente ha voglia di divertirsi, stare in famiglia con un prodotto che ti fa passare due ore spensierate”.