Tutti on line, arriva MioCinema

La novità sta per vedere la luce da un’idea di Lucky Red, Circuito Cinema e My Movies. Dal 18 maggio su MioCinema tutti gli appassionati di cinema d’autore avranno a disposizione una piattaforma a loro dedicata. Non una mera piattaforma on demand, ma uno strumento dinamico per chi ama andare al cinema in grado di offrire oltre alla visione in sala​, film in streaming, promozioni, contenuti originali, servizi, informazioni, masterclass, anteprime esclusive e altro. MioCinema ha due obiettiivi​: creare la prima comunità del cinema d’autore in Italia, diventando un ​punto di riferimento per il vasto pubblico di appassionati, ​e lavorare insieme alle sale a un sistema integrato di offerta e comunicazione, che ribadisca il ruolo centrale del cinema come punto di riferimento sociale e culturale sul territorio.

MioCinema: da un’idea di Lucky Red, Circuito Cinema e My Movies la piattaforma dedicata ai film d’autore al via il 18 maggio

Iniziativa che così viene commentata dal fondatore di LuckyRed Andrea Occhipinti: “​MioCinema nasce con l’idea di portare in rete le persone che amano il buon cinema visto sul grande schermo. Sembra un paradosso ma non lo è. Queste persone sono oggi private di questa esperienza a causa dell’emergenza che stiamo vivendo. – spiega Occhipinti – Vogliamo offrire loro la possibilità di vedere i grandi film che sarebbero andati in sala, attraverso una piattaforma digitale. Uno strumento che serva anche a tenere informato il pubblico sui film che usciranno quando le sale riapriranno. L’auspicio è che la piattaforma diventi, quando la situazione sarà tornata normale, un’estensione digitale del cinema, dove poter trovare tutto quello che non è più in sala, nel rispetto delle finestre di sfruttamento”. E insomma un altro progetto con il quale il mondo della celluloide reagisce all’emergenza sanitaria, facendo innovazione.

