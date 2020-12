I dati dell’Ufficio Statistica della Siae sul primo semestre di quest’anno registrano danni pesantissimi, tranne per l’ultimo film di Zalone (uscito prima della pandemia)

È online sul sito della Siae, nell’area dedicata all’Osservatorio dello Spettacolo, una comparazione tra i dati del primo semestre del 2020 e quelli dello stesso periodo del 2019 relativi alle singole regioni italiane. Ultimo approfondimento con cui l’Ufficio Statistica della Società Italiana degli Autori ed Editori intende offrire uno strumento preciso per analizzare localmente l’andamento della spesa e della presenza del pubblico al cinema, a teatro, ai concerti, allo stadio, nelle sale da ballo e in ogni altro tipo di spettacolo e di sport, in un momento nel quale il mondo dello spettacolo soffre perdite importanti con pesanti ripercussioni sui livelli occupazionali provocate dell’emergenza Covid-19.

Tolo Tolo ha difeso il cinema italiano nell’emergenza sanitaria: i dati dell’Ufficio Statistica della Siae sul primo semestre di quest’anno: danni pesantissimi, tranne per l’ultimo film di Zalone (uscito prima della pandemia)

L’analisi complessiva dei dati regionali permette di vedere come l’attività cinematografica abbia arginato le perdite grazie all’uscita, nel primo bimestre del 2020, prima della pandemia, dell’atteso film di Checco Zalone ‘Tolo tolo‘, che con oltre 7.000.000 di spettatori ha mantenuto alti gli incassi al botteghino. Guardando alle regioni, la Toscana ha visto un calo di incasso superiore al 90% nel settore dei concerti, ma in termini assoluti pari solo a 1/3 della perdita subita dalla Lombardia (62,8 milioni di euro). Nelle regioni nelle quali l’attività cinematografica si trova al primo posto, inoltre, le perdite totali al botteghino sono state, seppur rilevanti, più contenute rispetto al resto d’Italia: è il caso del Molise (-43,16%) e della Puglia (-53,85%).

Al contrario nelle regioni in cui i primi posti della spesa del pubblico sono occupati da attività sportiva e attività concertistica si registrano perdite decisamente maggiori: Lombardia -73,99%, Liguria -86,99%, Sardegna -77,04%.