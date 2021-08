Scarlett Johansson sfida Disney: tutto ciò che c’è da sapere sul tormentone

“Black Widow” è uscito anche in streaming: e addio al bonus sui biglietti staccati per l’attrice, che non ci sta. Ma si troverà un accordo

Disney ha corrisposto 20 milioni di dollari a Scarlett Johansson per recitare nel film “Black Widow”. Ma l’attrice ritiene che la casa di produzione debba darle una cifra assai più alta, e Disney non ci sta.

Così Bloomberg sintetizza il tormentone made in Hollywood della settimana. Johansson, una delle star più pagate del grande schermo, ha fatto causa a Disney, che per tutta risposta l’ha definita ingorda: e Bryan Lourd, agente dell’attrice a rilasciare una dichiarazione contro la più grande industria dell’intrattenimento del mondo che, a detta di Lourd, avrebbe “mentito senza vergogna” sulla sua assistita. Diatribe sui compensi come questa sono all’ordine del giorno, ma questo caso è diverso per un paio di ragioni. È il culmine di una battaglia durata mesi tra li studios e le star di Hollywood su quanto queste dovrebbero essere pagate quando i film vanno in streaming e nelle sale contemporaneamente. Quando la pandemia ha chiuso i cinema, le società di media hanno deciso di rendere disponibili alcune delle loro pellicole online. Uno stratagemma sia per permettere ai film di uscire che per consolidare i servizi di streaming. Decisione utile per molti consumatori, ma dannosa per un pugno di attori e registi che guadagnano anche in base ai biglietti staccati al botteghino.

Oltre al loro compenso, ricevono una quota dei profitti totali del film o un bonus quando uno va oltre una certa soglia al botteghino. È così per esempio che Robert Downey Jr. ha guadagnato 75 milioni di dollari da “Avengers: Endgame”. Ma con lo streaming i singoli titoli non generano un profitto né una perdita, hanno successo se producono abbonamenti a un servizio. Le star del cinema, per farla breve, non ricevono una parte dei nuovi abbonamenti a Disney+. Netflix ha schivato questo conflitto perché paga molto e in anticipo. Tratta la maggior parte dei film come se fossero dei successi a prescindere. E così ha finito per fare la Warner Bros dopo che le star si erano infuriate quando avevano scoperto che i loro film sarebbero finiti sulla piattaforma streaming Hbo Max: hanno minacciato una causa, hanno definito la Warner “il diavolo”, poi però la casa di produzione li ha coperti di soldi e loro si sono calmati. La Disney ha gestito i suoi titoli caso per caso e fino ad ora ha evitato qualsiasi litigio pubblico. Non si vedono quasi mai controversie sui pagamenti che coinvolgono stelle di questa portata e si traducono in azioni legali: Hollywood preferisce negoziare piuttosto che litigare. Ma Disney ritiene tuttora di poter pagare il talento nello stesso modo in cui lo fa al momento dell’uscita nelle sale. A differenza di Netflix o Hbo Max, addebita alle persone una tariffa aggiuntiva per guardare il film a casa e fa valere quel denaro come se fosse l’incasso al botteghino del film. Pagare Johansson oltre quella cifra potrebbe creare un precedente per altri film in streaming. La Disney sostiene che “Black Widow” stia facendo più soldi di quelli che avrebbe incassato al cinema perché molta gente non è ancora pronta a tornare in sala, ma resta il nodo degli abbonamenti, che la casa di produzione non trasfroma in alcun modo in ‘dividendi’ per cast tecnico e artistico. Per gli analisti, comunque, anche questa vicenda finirà con un’intesa. La Johansson non vuole che la Disney tolga “Black Widow” dalla piattaforma Disney e la casa di produzione non vuole andare in giudizio. E si torna così al vecchio schema hollywoodiano.