Mibact, alla Orrico le deleghe sul cinema

La deputata M5S ringrazia Franceschini

‘Ringrazio il ministro Dario Franceschini per le deleghe che mi ha conferito come sottosegretario del ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo. Su cinema, industrie culturali e creative, Contratti Istituzionali di Sviluppo, digitalizzazione, paesaggio, rigenerazione urbana, Unesco – giusto per elencarne alcune, ma sono tutte deleghe di rilievo – mi aspettano sfide importanti e molto stimolanti’.

Così in una nota la sottosegretaria al Mibact, Anna Laura Orrico. ‘L’Italia ha un patrimonio culturale, materiale e immateriale, di straordinario per valore – aggiunge – un patrimonio che va tutelato e valorizzato. C’è la consapevolezza di avere una grande responsabilità, dobbiamo rendere le politiche della cultura sempre più centrali nell’agenda del governo. La cultura è un eccezionale volano di crescita equilibrata e sostenibile, investire in cultura vuol dire anche rafforzare il governo’.