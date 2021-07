Franceschini esalta il Pnrr per la cultura, con i 300 milioni per Cinecittà

L’intervento del titolare del Mibact all’evento del Sole 24 Ore: gli investimenti nel settore si ripagano e molto, dice

Con la cultura si mangia? Vecchia diatriba. Ma di fatto parte del Pnrr è dedicata anche a questo settore.”Nel Recovery ci sono molte risorse per la cultura. Ci sono 600 milioni per il recupero dei casali abbandonati, ci sono diversi fondi per il restauro delle chiese, per l’efficientamento energetico dei musei. Anche questi creeranno lavoro”. A sostenerlo è il ministro della Cultura, Dario Franceschini, nel suo intervento agli Stati Generali della Cultura organizzati dal Sole 24 Ore.

“Ma la sfida più grande è quella del cinema e dell’audiovisivo. – continua il ministro – Noi abbiamo messo 300 milioni per il raddoppio e il potenziamento di Cinecittà, la legge sul ‘tax credit’ ha fatto crescere enormemente il lavoro in questi due settori. Sono aumentate le produzioni internazionali che vengono a girare in Italia, è aumentata la produzione nazionale. Credo che l’investimento sul cinema e l’audiovisivo, di cui il progetto Cinecittà è solo un parte – insiste Franceschini – sia una delle più grandi operazioni industriali dei prossimi anni, quindi non è soltanto fare cultura ma anche fare reddito”.

D’altra parte, Franceschini è convinto che “gli investimenti in cultura sono investimenti economici che creano lavoro, sviluppo e hanno un forte moltiplicatore sul Pil. Illusorio pensare di fare utili con la gestione di un museo, ma con molte attività culturali si possono fare utili e creare lavoro a cominciare proprio dai servizi aggiuntivi e di accoglienza. Gli investimenti in cultura sono fondamentali e il mix tra innovazione, creatività e digitale crea sviluppo economico e lo dimostra l’accento che il governo ha messo su questo settore nel Recovery”.