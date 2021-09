Eddie Murphy firma un first-look deal e un accordo con gli Amazon Studios per tre film

L’accordo arriva dopo il successo de Il principe cerca figlio su Prime Video

Gli Amazon Studios hanno chiuso un first-look deal e un accordo per tre film con l’attore nominato agli Oscar e premiato agli Emmy Eddie Murphy, come annunciato oggi. Secondo quanto previsto dall’accordo, Murphy interpreterà tre film per gli Amazon Studios e svilupperà progetti cinematografici originali per e gli Studios con la possibilità di recitarvi.

L’accordo formalizza il legame fra Murphy e gli Amazon Studios, sulla scia del successo de Il principe cerca figlio, su Prime Video dal 5 marzo scorso.



“Eddie è una leggenda sia davanti che dietro alla macchina da presa”, ha affermato Jennifer Salke, head of Amazon Studios. “Con un innegabile genio comico e drammatico, continua sempre a regalare al pubblico di tutto il mondo storie e personaggi originali. Non potremmo essere più entusiasti di sostenerlo nel portare avanti questa tradizione e di accoglierlo ufficialmente nella famiglia Amazon.