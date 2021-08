Il titolare del Mibact ha firmato il decreto che finanzia campagne in supporto della ripresa dello spettacolo dal vivo

Una settimana fa, in chiusura del G20 della Cultura, Dario Franceschini aveva dichiarato che “la cultura ha un valore intrinseco, è una componente essenziale per lo sviluppo umano e svolge un ruolo fondamentale nel favorire la resilienza e la rigenerazione delle nostre economie e delle nostre società pesantemente colpite dalla pandemia di Covid”.

Da Franceschini 5 milioni di euro per far ripartire cinema e teatri. Il titolare del Mibact ha firmato il decreto che finanzia campagne in supporto della ripresa dello spettacolo dal vivo

Ora il titolare del Mibact ha firmato un decreto legge: mediante questo Dl vengono stanziati 5 milioni di euro, quota parte del fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, al sostegno, attraverso campagne di comunicazione e di informazione, della ripresa delle programmazioni delle sale cinematografiche, dei teatri, delle sale da concerto e di altri luoghi dello spettacolo dal vivo.

Denaro che, diviso in due sottoquote da 2,5 milioni di euro per il cinema e 2,5 milioni di euro per lo spettacolo, sono assegnate alla Direzione generale Cinema e audiovisivo. La quale, d’intesa con la Direzione generale Spettacolo per quanto di sua competenza, anche avvalendosi di Cinecittà, promuove la realizzazione e la diffusione di campagne di informazione e comunicazione per sostenere la frequentazione di cinema, teatri, sale da concerto e altri luoghi di spettacolo dal vivo nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza sanitaria. Il decreto sarà disponibile all’indirizzo cultura.gov.it/comunicati/decreti-del-ministro ad avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo.