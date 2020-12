Da Crescentini a Ozpetek, tutti #PerIlCinema

Tanti volti noti sostengono l’iniziativa di Campari per aiutare il settore colpito della pandemia

Diversi personaggi appartenenti al mondo della celluloide hanno voluto appoggiare l’iniziativa Campari #PerIlCinema: da Marco D’Amore a Carolina Crescentini, da Ludovica Martino a Edoardo Leo a Ferzan Özpetek. Un’azione corale da parte di quanti partecipano alla realizzazione di opere che possono far sognare ciascuno di noi. Seguendo l’hashtag ufficiale #PerIlCinema si avrà una carrellata di tutti gli artisti e le persone che hanno fatto propria questa battaglia.

Il 2020, pesante a causa della pandemia, ha colpito il cinema italiano e tutta l’industria che ci gira intorno. I contraccolpi hanno presto danneggiato tanti lavoratori legati a questo mondo. Ecco perché Campari ha scelto di consolidare la propria relazione con il cinema grazie a questa idea, pensata per dare un sostegno al settore. Chiunque avrò infatti la possibilità di comprare sulla piattaforma perilcinema.com un voucher per un ingresso in una delle sale aderenti.

Per ogni buono cinema acquistato, Campari aiuterà i cinema scelti dagli utenti donando, ai primi 20.000 acquirenti, un secondo buono. Ambedue potranno essere usati per tutto il 2021, mentre il corrispettivo sarà immediatamente versato ai cinema dall’agenzia Qmi, partner dell’iniziativa. Hanno aderito finora oltre 320 cinema, tra i quali i circuiti The Space Cinema, Unici (Unione Cinema) e UCI Cinemas, ma la lista si va allungando. Il progetto è nato grazie alla collaborazione con Qmi, da oltre 15 anni l’agenzia di riferimento per l’entertainment in Italia e per le aziende che si legano ai contenuti, e Stardust.it piattaforma Qmi dedicata all’intrattenimento, con una community di oltre 500.000 appassionati.