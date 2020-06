Bentornata normalità, con The Batman e Avatar 2

La fine del lockdown fa ripartire i set dei film: tutto quel che bolle in pentola

Il cinema sta finalmente per tornare alla normalità. Con la fine della quarantena le produzioni cinematografiche possono ripartire osservando le norme di sicurezza: tra le quali il distanziamento sociale, l’obbligo di indossare la mascherina, misurazione della temperatura e tracciabilità per il cast e l’intera crew della pellicola o della serie.

E tra i set in partenza di Hollywood c’è quello di Avatar 2, congelato a marzo dall’emergenza Coronavirus insieme alle lavorazioni del terzo, quarto e quinto capitolo. A darne l’annuncio è stato il produttore Jon Landau con uno scatto pubblicato su Instagram che lo ritrae insieme al regista James Cameron, sulle piste dell’aeroporto di Wellington, con indosso mascherine e visiere.

Semaforo verde anche da parte delle autorità britanniche, che hanno consentito di far ripartire le lavorazioni delle produzioni televisive e cinematografiche ad alto budget che, come riporta il The Guardian, potrebbero tornare al lavoro già a luglio. Tra queste, The Batman – con protagonista Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Cavaliere oscuro della Dc – e di Animali Fantastici 3. Si tratta del prequel di Harry Potter, ancora senza titolo, con protagonista Eddie Redmayne nel ruolo del ‘magizoologo’ Newt Scamander.