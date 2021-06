Anica ha un nuovo statuto e un nuovo segretario generale: Francesca Medolago Albani

L’associazione si riorganizza guardando al futuro dell’industria e alle nuove sfide a livello globale

Anica, da oggi Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, Audiovisive e Digitali, si riorganizza guardando al futuro dell’industria e alle sfide che il settore è chiamato ad affrontare in Italia e a livello globale.

Dopo un lungo iter di confronto e i passaggi positivi in Comitato Esecutivo e in Giunta, è stato approvato oggi all’unanimità dall’Assemblea dell’Anica il nuovo statuto dell’associazione, presieduta da Francesco Rutelli, che si conferma una piattaforma di dialogo e confronto dell’industria, nel rispetto dell’autonomia delle sue componenti, degli Organi eletti e delle diverse posizioni. È stata estesa la base della sua storica rappresentanza, che conferma e consolida la forza della filiera. Non più tre Sezioni, nascono sei Unioni, che aggregano imprese dei mondi del cinema, dell’audiovisivo e del digitale, nelle loro molteplici attività, innovazioni e collaborazioni: Produttori, Editori e Distributori Cinematografici, Imprese tecniche, Editori media audiovisivi, Editori e Creators digitali, Esportatori internazionali.

Il nuovo Statuto vede inoltre la nascita dei Comitati tematici, gruppi di discussione su argomenti di interesse trasversale degli Associati, nel rispetto dei principi e delle norme sulla libera concorrenza. Oggi è stata anche comunicata la nomina a segretario generale dell’Associazione di Francesca Medolago Albani. Ed è stato istituito il ‘Premio Mina Larocca‘, in onore del direttore generale Anica prematuramente scomparsa nel 2020, e destinato a donne che si siano distinte in ruoli manageriali di rilievo nel settore dell’audiovisivo.