Ecco il primo singolo, omonimo del nuovo album realizzato dalla storica band dopo una lunga pausa che arriverà il 25 febbraio 2022

L’iconico duo degli anni ’80 Tears For Fears ha reso nota la pubblicazione di un nuovo album, il primo realizzato in studio dopo 17 anni di pausa, The tipping point. In uscita il 25 febbraio 2022 su etichetta Concord Records, è un ciclo di brani che si riferiscono, come dice il titolo, ai momenti critici che i due – e il mondo intero – hanno attraversato negli ultimi diciassette anni.

The Tipping Point: i Tears For Fears, 17 anni dopo. Ecco il primo singolo, omonimo del nuovo album realizzato dalla storica band dopo una lunga pausa che arriverà il 25 febbraio 2022

Alla domanda sul perché realizzare un nuovo album, oggi, Roland Orzabal risponde che “prima che le cose girassero per il verso giusto con questo album, tutto era iniziato nel modo peggiore. Ci sono voluti anni, ma qualcosa finisce con il succedere quando le nostre menti entrano in sintonia. Tira da una parte, molla dall’altra, arriviamo a quell’equilibrio grazie al quale tutto funziona al meglio”. Gli fa eco Curt Smith: “Se quell’equilibrio non viene raggiunto in un album dei Tears For Fears, alla fine non funziona nulla. Per dirla con parole semplici: un disco dei Tears For Fears e il sound che la gente associa ai Tears For Fears sono le cose su cui noi due siamo d’accordo.” Insieme all’annuncio, il gruppo svela il pezzo che dà il titolo all’album come primo singolo, “The Tipping Point”, appunto. Scritto da Orzabal e dal chitarrista, compositore e produttore Charlton Pettus e coprodotto dall’intera band, da Sacha Skarbek e da Florian Reutter, la traccia, esplosiva quanto introspettiva, è piena di emozione. Ispirata a un momento critico nella vita privata di Orzabal, la canzone ritrae la sofferenza che nasce dal vedere una persona amata perdere una lunga battaglia contro la malattia.

Il video, diretto dal celebre Matt Mahurin (già collaboratore di Joni Mitchell, degli U2 e dei Metallica) cattura e restituisce un poetico e toccante ritratto di uno squilibrio interiore. I Tears For Fears sono stati una delle band più di successo degli anni ’80, con oltre 30 milioni di dischi venduti nel mondo e singoli ormai diventati degli autentici classici, come “Shout”, “Everybody Wants To Rule The World”, “Mad World”, “Sowing The Seeds Of Love” e “Woman In Chains”. The Tipping Point è il primo album della band dai tempi di Everybody Loves A Happy Ending, l’album che segno la loro rimpatriata nel 2004. Da allora, il gruppo non solo si è esibito in lunghi tour che hanno registrato il sold-out, ma ha anche pubblicato un “best of” intitolato Rule The World, subito divenuto un best-seller e che ha permesso ai Tears For Fears di scalare ancora una volta le classifiche. Di recente la band ha conseguito il prestigioso premio Outstanding Song Collection agli Ivor Novello Awards.