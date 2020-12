Robbie Williams tra Johnson e pandemia

Nel brano ‘Can’t stop Christmas’ l’ex Take That scherza sul 2020 che non ci aspettavamo

Robbie Williams nelle vesti del premier britannico Boris Johnson nel video di ‘Can’t Stop Christmas’, il suo nuovo singolo incluso nella versione deluxe dell’album ‘The Christmas Present’, già disponibile in digitale.

Il video che è già online, come il brano, punta a rimpiazzare la paura con la speranza e comincia con una classica scena da feste: Willliams seduto in casa dietro al caminetto acceso e vicino all’albero di Natale. Ma quando il cantante accende il televisore si trasforma in Johnson. Che in piedi dietro a un podio tiene un briefing a Downing Street, con accanto i suoi consulenti scientifici, prima che arrivi il predecessore Theresa May a passo di danza.

La clip dal sapore umoristico, diretta da Dan Massie e visibile su Youtube, rende con le immagini lo spirito ironico della canzone. Che riassume un 2020 risultato decisamente particolare con riferimenti a Facetime e Zoom, calzini e gel disinfettanti per le mani come ideali doni di Natale, compere online e distanziamento sociale. ”Babbo Natale è sulla slitta, ma ora è a due metri di distanza”, canta l’ex Take That. La canzone si distingue per una melodia scanzonata con il tintinnio dei campanelli caratteristico del periodo natalizio.