“È straziante sapere che te ne sei andato. Sei sempre stato un essere umano così gentile e dolce e hai sofferto troppo. Spero che tu sia più felice ovunque tu sia Nick Kamen“.

Madonna dà l’addio al “suo” Nick Kamen. L’omaggio della cantante su Instagram: “Spero che tu sia più felice ovunque tu sia”

Così Madonna sul proprio account Instagram ricorda il modello e cantante Kamen, morto ieri a 59 anni, postando una foto in bianco e nero che li ritrae insieme e che risale agli inizi degli anni ’80. Fu proprio la pop star internazionale a notarlo, si racconta nel famoso spot dei jeans Levis’ grazie al quale Kamen esplose come sex symbol prima che come cantante, e a lanciarlo nel mondo della musica, affidandogli una canzone che aveva scritto con Stephen Bray, la hit di successo ‘Each Time You Break My Heart‘.

Pare infatti che quella Each Time Your Break My Heart, prima di affidarla al bel modello britannico, Lady Ciccone l’ avesse provinata per il suo True Blue (l’album di Papa Don’ t Preach e de La Isla Bonita, il disco della sua consacrazione definitiva due anni dopo Like a Virgin), salvo poi scartarla. E insomma dopo Boy George, il primo a piangere sui social la scomparsa di Kamen, è arrivata anche Madonna. Una sorta di album di gruppo per quegli indimenticabili, leggeri, a loro modo trasgressivi eighties.