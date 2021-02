E’ uscito Medicine at Midnight

Il nuovo album dei Foo Fighters è disponibile in versione Cd, vinile e digitale

È uscito il nuovo, atteso, album dei Foo Fighters “Medicine At Midnight” (Roswell Records/Rca Records/Sony Music), disponibile in versione Cd, vinile e digitale.

“Medicine At Midnight” è stato anticipato dal primo singolo estratto “Shame Shame”, presentato al Saturday Night Live, dal brano “No Son of Mine”, che termina con la dichiarazione catartica “final f * ck you to 2020″, e dal singolo attualmente in rotazione radiofonica “Waiting on a War”. L’attesa è cresciuta notevolmente con la pubblicazione di ogni nuova traccia e l’album è stato accolto subito con critiche entusiaste: tra le più appassionate quella del Wall Street Journal, che l’ha definito “uno dei migliori album dei Foo Fighters di questo secolo”. Per celebrare l’uscita di “Medicine At Midnight”, i Foo Fighters pubblicheranno una serie radiofonica su Apple Music Hits divisa in sei parti: “Medicine At Midnight Radio”.

Ogni membro della band condurrà un episodio della durata di un’ora in cui parlerà delle proprie ispirazioni personali e rifletterà sul processo creativo legato all’album. I fan potranno sintonizzarsi ogni giorno a partire da lunedì 8 febbraio (dalle ore 16:00 Pst/ore 01:00 di martedì), su Apple Music Hits e sul nuovo canale SiriusXm della band, “Foo Fighters Radio” (canale 105). Dave Grohl si è anche unito a Zane Lowe nel suo programma quotidiano “Apple Music 1” per parlare dell’album. Con l’uscita di “Medicine at Midnight” si conclude inoltre la partnership durata una settimana con Spotify. Con il format “Midnight Drops” sono stati svelati a sorpresa contenuti video, audio e playlist esclusive. “Medicine At Midnight” è stato prodotto da Greg Kurstin e dai Foo Fighters, registrato da Darrell Thorp e mixato da Mark “Spike” Stent.