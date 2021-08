Billie Eilish conquista l’Italia con ‘Happier than ever’

Il secondo album della cantante debutta direttamente in vetta alla classifica dei più venduti secondo i dati forniti dalla Fimi

Tutti i fan nel mondo non vedevano l’ora che uscisse “Happier than Ever”, il secondo album in studio della cantante statunitense Billie Eilish, nuova regina del pop globale.

Non stupisce quindi che il disco debutti direttamente in vetta alla classifica dei più venduti secondo i dati forniti dalla Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana). La seconda posizione ci riporta in Italia, viene infatti assegnata a Rkomi per il suo “Taxi Driver”, disco in cui le sonorità urban del rapper vengono abilmente mescolate a quelle del pop tramite una serie di featuring con i maggiori esponenti del nuovo cantautorato. Guadagnano il gradino più basso del podio i Maneskin con “Teatro d’ira – Volume 1”, disco che contiene “Zitti e buoni”, brano con il quale la band romana si è aggiudicata il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest, con conseguente attenzione da parte del pubblico internazionale. Scende al quarto posto Sangiovanni, finalista di “Amici di Maria De Filippi”, con il suo omonimo album di debutto, dove all’interno troviamo hit come “Lady” e “Malibu”. Si conferma al quinto posto Madame, nuovo fenomeno del rap italiano al femminile, con il suo disco omonimo, vincitore della Targa Tenco come miglior esordio, dentro cui troviamo “Voce”, il brano portato in gara all’ultima edizione del Festival di Sanremo, vincitore del premio Lunezia e vincitore della targa Tenco come miglior brano.

Conferma anche in sesta posizione dove troviamo Fred De Palma, maggiore esponente italiano del reggaeton, il titolo dell’album è “Unico”. Precipita al settimo posto il mixtape a cura del rapper Emis Killa, “Keta Music, Vol.3”, una raccolta di brani in cui vengono ospitati alcuni dei maggiori esponenti e producer della scena italiana, come Lazza, Rose Villain, Madame, Gemitaiz e Jake La Furia. L’ottava posizione ci riporta dentro la scuola di “Amici”, lui si chiama Aka7even, quota rap nel format Mediaset, e il suo omonimo disco di debutto contiene “Mi manchi” e il tormentone “Loca”. Nono posto per posto i Boomdabash con “Don’t Worry Best Of”, il disco che contiene le maggiori hit dei primi quindici anni di carriera della band salentina. A chiudere la top ten ci pensa la raccolta di tormentoni estivi confezionata da Rtl 102.5, si chiama “Power Hits Estate 2021”.