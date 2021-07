Lo spettacolo del comico romano andrà in scena il 30 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica

Il prossimo 30 luglio Antonio Giuliani torna in scena con uno spettacolo imperdibile sul palco del Teatro Romano di Ostia Antica, una delle location più belle e suggestive.

“Ricomincio da me”. Stavolta a dirlo è Antonio Giuliani. Lo spettacolo andrà in scena il 30 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica

“Finalmente ci siamo… dopo un periodo così tragico per l’essere umano, ricominciamo a trovare un po’ di quella normalità che davamo così scontata nel vivere la nostra vita, come se ricominciassimo una nuova vita, come se fossimo nati di nuovo e nel rinascere non potevo che ‘ricominciare da me’ stesso”, racconta l’amatissimo comico romano . “Ricominciando da dove mi ero fermato, ovvero su di un palco con il pubblico davanti a me e riprendere tutto questo al Teatro romano di Ostia Antica, sopra un palco con 2000 anni di storia, è emozionante come quando debuttai per la prima volta dentro un piccolo pub della periferia di Roma”.

Questo nuovo testo non è altro che un percorso quotidiano sulle nevrosi, i comportamenti individuali, che spesso ci portano a caratterizzare in maniera negativa la nostra vita di tutti i giorni. Siamo perennemente in conflitto con tutto e tutti, pensiamo sempre che ci sia qualcosa sotto, anche analizzando una semplice azione, un saluto, una telefonata non ricevuta, diventiamo amici per interesse, spontanei per convenienza, ridiamo per come sono gli altri e mai per come siamo fatti noi. Ovviamente chi rappresenta tutto questo sul palco, non è certo un portatore di verità, anzi è proprio vivendo in prima persona tutte queste difficoltà, che viene voglia di mettersi in gioco, un comico è tale quando ha la capacità di ridere di se stesso, perché in fondo le sue nevrosi non sono altro che lo specchio più o meno distorto di chi ha di fronte. Perché si può anche prendere atto che tutto quello che ci circonda può essere risolto, analizzato, con una semplice riflessione ironica, anche per stemperare una condizione sociale attualmente assente, per via dei conflitti e delle tensioni internazionali, che spesso tragicamente oscurano il senso della nostra vita di tutti i giorni. ’Ricomincio da me’ è uno spettacolo leggero, di quella leggerezza, che ti porta ad avere un equilibrio sereno… fatto di una comicità non volgare e mai sopra le righe, dove la risata è terapeutica, perché un sorriso su una bocca, non ha mai ucciso nessuno.