Raffaella Carrà e la tv italiana che non c’è più

Il 2021 continua a portarsi via grandi artisti. Pare fatto apposta per costringerci a dire che non ce ne saranno più come loro

Per me, per motivi generazionali, Raffaella Carrà era soprattutto il gioco dei fagioli in Pronto, Raffaella? su Rai1. Quello è stato il mio imprinting con questa diva così pop prima, molto prima, di una vecchia hit – A far l’amore comincia tu – inserita in un film di grande successo perché assai furbo, La grande bellezza di Paolo Sorrentino. In quegli anni ’80 nei quali era ormai da tempo un’icona, Raffaella Carrà era il calore rassicurante di mamma Rai. Tanto che, che votasse comunista, preferiva raccontarlo agli spagnoli.

Era Fantastico, era Domenica In, era le cucine Scavolini, era in un insieme di facce che noi bambini percepivamo come di amici, là con Pippo Baudo, con Sandra Mondaini che interpretava Sbirulino e con altri che erano andati dall’altra parte, alla ‘televisione commerciale’ come la si chiamava allora: Corrado, Mike Bongiorno. Era presto per capirne lo spessore artistico notevole quando anche un’altra semidea come Loretta Goggi ci sembrava solo una fatina bionda. Ma quello succedeva all’epoca: figure superficialmente popolari e grandi artisti convivevano sul piccolo schermo. Come del resto sul grande, e nella scena musicale. Milva, Franco Battiato e ora la Carrà. Le morti celebri del 2021, con un 2020 peraltro chiuso dall’addio a Gigi Proietti, sembrano fatte apposta per farci passare per boomer rincoglioniti anche se in realtà siamo solo Generazione X. Perché ora diremo di nuovo, per forza, che di Carrà non ce ne sarà un’altra, e guarda cos’era la tv italiana, e che cos’è adesso perché il declino non è mica una parola.