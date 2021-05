Nell’intervista del principe a “The Armchair Expert” altre bordate ai Windsor

“Un misto tra il Truman Show e lo zoo”. Così il principe Harry definisce la vita da reale in un’intervista a Dax Shepard per il suo podcast ‘The Armchair Expert’.

Povero Harry, che pena la vita reale tra Truman Show e uno zoo. Nell’intervista del principe a “The Armchair Expert” altre bordate ai Windsor

Il duca di Sussex ha anche sostenuto che avrebbe voluto lasciare la famiglia reale già a 20 anni, aggiungendo di aver preso alla fine questa decisione proprio per spezzare il circolo di “dolore o sofferenza” che ha attraversato durante la crescita. Tra i motivi della sua rottura con i Windsor Harry ha anche messo la morte di sua madre Lady Diana. “Avevo vent’anni e pensavo: ‘Non voglio questo lavoro, non lo voglio fare. Guarda cosa è successo a mia madre? Come potrò mai costruire una famiglia, avere una moglie, quando so che può succedere di nuovo?”.

Quanto a suo padre Carlo, il principe ritiene aver in qualche modo subito o ereditato le sofferenze del genitore. “Non penso che dovremmo puntare il dito o incolpare qualcuno, ma certamente ho sperimentato qualche forma di dolore o sofferenza a causa del dolore o della sofferenza che forse mio padre o i miei genitori avevano sofferto. Per questo voglio assicurarmi di interrompere questo circolo”. Un circolo obiettivamente assai duro, visto che permette di vivere – e bene – di parole. Vere o meno poco importa.