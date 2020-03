L’isolamento visto da Roma Est by ZeroCalcare

Il cartoonist romano ha presentato a Propaganda Live la sua serie animata Rebibbia: Quarantine

Per resistere all’emergenza causata dal Coronavirus, dando una mano agli italiani a passare questo periodo di isolamento forzato in casa, Michele Rech, ovvero Zerocalcare, il popolare cartoonist romano, ha avuto l’idea di dar vita a qualcosa che potesse tirare su il morale. da tempo ormai l’artista crea anche dei mini cartoni animati. E stavolta ha realizzato una miniserie incentrata sulla quarantena nel suo quartiere, Rebibbia su via Tiburtina, zona est della Capitale.

Il cartone è stato presentato nella trasmissione Propaganda Live su La7, durante la puntata di venerdì 14 marzo, e con lo stesso Zerocalcare presente nel programma. Ecco il video.