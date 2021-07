Libidine! Jerry Calà festeggia i 70 anni all’Arena di Verona

Parte il conto alla rovescia per lo spettacolo che vedrà insieme tante icone degli anni ’80



Inizia il conto alla rovescia per ‘Buon compleanno, Jerry!’, la grande festa che si terrà all’Arena di Verona martedì 20 luglio per festeggiare i 70 anni di Jerry Calà, fuoriclasse della comicità italiana, e i 50 anni di carriera artistica, proprio nella ‘sua’ città.

Sarà infatti l’Arena, il “tempio dello spettacolo”, come lui stesso l’ha definita, a ospitare, la sua grande festa, in compagnia di tanti artisti amici (inizio spettacolo ore 21.00). Una festa ricchissima che vedrà la partecipazione di Massimo Boldi, Gigliola Cinquetti, Ezio Greggio, J-Ax, Fausto Leali, Katia Ricciarelli, Sabrina Salerno, Shel Shapiro, Spagna, Fabio Testi, Maurizio Vandelli e Mara Venier, nonché l’attesa reunion de ‘I gatti di vicolo miracoli’ (lo stesso Calà – Franco Oppini – Nini Salerno – Umberto Smaila), e sul palco con Jerry la Superband e la Verona young orchestra, 70 musicisti diretti dal maestro Diego Basso.

Due ore di spettacolo durante le quali Calà non si risparmierà e, attraverso irresistibili racconti di vita vissuta, divertenti gag e canzoni, coinvolgerà gli spettatori, con l’ironia e la spensieratezza che lo hanno sempre caratterizzato. Lo showman veronese, durante lo spettacolo, ripercorrerà gli anni del cabaret in cui, con I Gatti di Vicolo Miracoli, si esibiva al Derby Club di Milano sotto l’influenza di Cochi e Renato, i suoi primi successi musicali come ‘Prova’ e ‘Capitooooo!’, e tutte le sue frasi-tormentoni entrate a far parte del nostro quotidiano.

Calà dominerà il palcoscenico da mattatore e si divertirà a riproporre le canzoni-simbolo delle commedie all’italiana di cui è stato protagonista al cinema: da ‘Sapore di mare’ dei Vanzina, alla colonna sonora di ‘Vacanze di Natale’, primo vero cine-panettone, che lanciò brani della disco music anni ‘80 diventati hit storiche, come I like Chopin, e in particolare Maracaibo, che Jerry, alias Billo, cantava al piano bar. Non mancherà un omaggio a grandi artisti della musica italiana, da Franco Califano ad Enzo Jannacci, fino ai Pooh. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta in Radiovisione da Rtl 102.5 e dai media del Gruppo Athesis.