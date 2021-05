Lady Gaga saluta e dice: “Italia, ti amo”

Il tweet di commiato dal nostro paese di Germanotta, reduce dalle riprese di House of Gucci

“Desidero ringraziare tutta l’Italia per avermi sostenuto durante le riprese del film: vi abbraccio e vi bacio, credo in voi, prego per la mia terra di origine, un paese costruito sulla promessa di duro lavoro e sulla famiglia. Spero di avervi reso orgogliosi. Sono orgogliosa di essere italiana“.

Con questo tweet furbetto Lady Gaga saluta l’Italia dopo l’esperienza del set di House of Gucci, la mega produzione diretta da Ridley Scott che ha visto la star statunitense nei panni di Patrizia Reggiani, la moglie di Maurizio Gucci condannata a 26 anni di carcere come mandante dell’omicidio del marito, ucciso nel 1995 a Milano. Guadagnandosi anche il plauso della vera Patrizia Reggiani. E dovendo affrontare da lontano il rapimento dei suoi amati cani, poi risoltosi nel migliore dei modi. Il tweet di Lady Germanotta – che ha lontane origini siciliane – è entrato subito nei trending topic e punteggiato da un cuoricino, dall’emoticon con le mani giunte e dalla bandiera tricolore, si conclude con un italianissimo “Ti amo”. Così Gaga, maestra di marketing, scavalla anche la sua ascendenza tricolore e passa direttamente all’apprendimento del latino con la captatio benevolentiae.