Andrew Lloyd Webber ci regala i suoi musical in streaming

Mentre la quarantena va avanti, tenendo chiuso quasi tutto tra cui i teatri, istituzioni artistiche come il National Theatre e la Metropolitan Opera fanno il loro per tenere la luce accesa, fornendo versioni cinematografiche di spettacoli teatrali al pubblico a casa. Ora si attiva anche il grande compositore Andrew Lloyd Webber.

Il suo Really Useful Group, in collaborazione con Universal, offre streaming gratuiti dei suoi più famosi musical, tra i quali veri cult come Cats e The Phantom of the Opera. Ogni settimana sarà trasmesso un diverso musical di Lloyd Webber su The Shows Must Go On!, un nuovo canale YouTube dedicato a questo progetto. Tutti gli show andranno in diretta sul canale venerdì alle 09.00 e rimarranno visibili per le 48 ore successive.

Il Cristo hippy appare online: Andrew Lloyd Webber ci regala i suoi musical in streaming

Oltre ai video integrali, il canale trasmetterà in streaming clip e filmati del dietro le quinte (Lloyd Webber ha già condiviso diversi brani personali, eseguiti da lui stesso al pianoforte, sui suoi account Instagram e Facebook). Inoltre sul canale vengono mostrati link a organizzazioni di beneficenza. Oggi, 10 aprile, la programmazione parte con il classico dei classici: Jesus Christ Superstar.