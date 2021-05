Altro affondo del conduttore, intervistato da Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano, contro il rapper

“Vorrei essere sposato anche io con Chiara Ferragni che a Fedez risolve tutti i problemi”. Si tratta, in sistesi, della nuova cannonata mandata da Fabio Volo a Fedez, questa volta in un’intervosta al Fatto Quotidiano con Selvaggia Lucarelli che, memore di altre stilettate mandate da Volo, lo incalza sul rapper.

Fabio Volo sfotte Fedez: “La querela della Rai? Ci pensa la Ferragni…”. Altro affondo del conduttore, intervistato da Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano, contro il rapper

“Dalla Gruber non hai risposto alla domanda su Fedez e la Rai”, afferma la Lucarelli nell’intervista. “Vuoi che ti dica qualcosa su Fedez?”, chiede Volo. “C’è una querela della Rai ormai, deciderà la legge”, aggiunge la Lucarelli. “Deciderà sua moglie forse – risponde Volo – Dirà ‘mettete like se ha ragione mio marito!’ È pazzesca questa cosa di lei che gli risolve tutto. Non so se hai tu quelle giornate in cui non te ne va bene una e dici ‘ma perché non sono sposato con la Ferragnì che gli ha fatto vaccinare la nonna, che lo fa votare a Sanremo!”, conclude l’attore e conduttore. Volo aveva già polemizzato in passato col rapper accusandolo di fare beneficenza “con la telecamera”, cioè pubblicizzandola. E della polemica scoppiata al Concertone del Primo Maggio tra il rapper e viale Mazzini Volo, ospite qualche giorno dopo su La7 da Lilli Gruber, aveva detto: “E’ interessante quanto la piattaforma Rousseau”.