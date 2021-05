Amadeus gongola per i Maneskin: “Visto? Ho scelto bene”

Il conduttore dice di sentirsi come “un allenatore che ha puntato su nomi poco conosciuti vincendo il mondiale”

Per Amadeus “la vittoria dei Maneskin è una grande soddisfazione. Ti senti come un allenatore che punta su nomi apparentemente poco conosciuti, ma con un potenziale. Quando ti fanno vincere il mondiale la soddisfazione è doppia. A volte si devono percorrere strade nuove. Auguro alla Nazionale di essere sul tetto d’Europa come i Maneskin lo sono ora per la musica”.

Il conduttore l’ha detto rispondendo alle domande dei cronisti durante la conferenza stampa web di Notte Azzurra, la serata, presentata da lui stesso, prevista il 1 giugno per sostenere e presentare la Nazionale Italiana di calcio che si appresta a partecipare agli Europei 2021. Per il direttore di Rai1 Stefano Coletta “l’assenza di pubblico ha azzoppato Sanremo, ma il direttore artistico ha portato alla ribalta artisti nuovi di cui sentiremo ancora parlare. La vittoria all’Eurovision è anche il riconoscimento del lavoro di Amadeus e di tutto lo staff di Sanremo. Cominceremo presto ad avere riunioni per definire una squadra di lavoro straordinaria. Parlare ora di conduzioni è prematuro. Posso dire che siamo invasi di candidature parlarne ora, quando sappiamo che manca un anno, forse è prematuro”.

Tra ricordi, canzoni e sorprese, Notte Azzurra, organizzata da Figc e Rai, ospiterà il commissario tecnico Roberto Mancini, tutti i calciatori convocati per il torneo continentale e gli eroi di tante partite come Gianluca Vialli e Daniele De Rossi, oggi colonne dello staff azzurro. Con loro anche campioni della canzone e della comicità, come Paolo Bonolis, Clementino, Frank Matano, gli Autogol, Biagio Izzo, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Arisa e Cristiana Capotondi.