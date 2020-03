Almeno impareremo a cucinare. Forse

Anche Massimo Bottura trasloca sul web e lancia il programma a puntate ‘Kitchen Quarantine’

A causa della situazione che ben conosciamo ha dovuto temporaneamente chiudere i suoi tre locali a Modena, il 10 marzo scorso. Ora anche lui passa a fare il suo lavoro sulla rete. Si chiama ‘Kitchen Quarantine’ il programma video girato in casa, a puntate, che lo chef modenese Massimo Bottura offre ogni sera alle 20, non a caso ora di cena, su Instagram, in giorni nei quali #iorestoacasa è un’esortazione rilanciata di continuo (oltre che un obbligo) da diversi vip.

L’intuzione è venuta ad Alexa, la figlia di Bottura che è anche videomaker. Bottura preparerà delle ricette insieme alla sua famiglia, ossia avendo vicino a sè anche la moglie Lara e il figlio Charlie. Le riprese saranno girate direttamente all’interno dell’abitazione del noto cuoco. “Quello che vogliamo fare – spiega lui – è condividere con il pubblico come si sta insieme chiusi in casa, facendo quello che l’emergenza ci ha tolto”. E insomma, grazie a lui impareremo anche a cucinare. Forse.