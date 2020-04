Torniamo al cinema, a casa di D’Annunzio

La prima del progetto lombardo sul drive-in si terrà al Vittoriale degli italiani

La Regione Lombardia sta preparando una ripartenza in sicurezza per la cultura, con il progetto pilota sui drive-in. La ‘prima’ si terrà al Vittoriale degli Italiani costruito da Gabriele D’Annunzio a Gardone Riviera, sponda bresciana del lago di Garda. “Nella nostra programmazione annuale avevamo già previsto la creazione di drive-in – spiega l’assessore lombardo all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli – uno strumento di per sé affascinante, che oggi assume una dimensione ancora più attuale perché permette di fruire in grande sicurezza dell’arte cinematografica”.

Per il progetto pilota lo scenario sarà degno delle grandi occasioni. La casa-museo bresciana del Vate è diretta dal professor Giordano Bruno Guerri che ha accolto volentieri la proposta. “Fin dall’anno scorso, con l’assessore Galli, abbiamo incominciato a progettare la pavimentazione dell’Anfiteatro anche come cinema all’aperto. – sottolinea Guerri – La sciagura del Coronavirus ha accelerato il progetto, adattandolo al parcheggio del Vittoriale capace di ospitare un drive-in da 50-60 posti auto per oltre un centinaio di spettatori. D’Annunzio, che fra i primi si fece costruire un cinema privato in casa, sarebbe felice, come me, di dare questo segno di vitalità e di ripresa della gioia di vivere”.