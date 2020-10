Tilda Swinton ‘indossa’ Pasolini

L’attrice britannica porterà gli abiti di alcuni film di PPP in una performance curata da Olivier Saillard

“L’opera di Pasolini è sempre stata per tutti noi una sorta di faro, una luce, perchè questo poeta, scrittore, regista, impavido e controcorrente, è stato così moderno, così privo di timori nel confessare le sue posizioni politiche, nell’indagare la storia, i miti, rivendicandoli come suoi e cercando negli antichi ciò che occorre per entrare nel futuro”.

Così la vede Tilda Swinton. Che parla in diretta dalla sua casa in Scozia partecipando alla presentazione della mostra ‘Romaison’, e annuncia il suo prossimo progetto in programma, nella capitale, per il 2021, ‘Emboding Pasolini’, performance ideata e curata da Olivier Saillard, fashion curator ed ex direttore del Museo Galliera di Parigi, intorno ai costumi realizzati dalle sartorie romane per i film di Pier Paolo Pasolini.

L’attrice scozzese, Leone d’oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia, sarà protagonista, dunque, di un’azione sceno-coreografica che rifletterà sul potere evocativo dell’abito. E a proposito di PPP aggiunge che “è sempre stato per me una figura molto, molto speciale. Quando ho deciso di dedicarmi al cinema ho avuto la fortuna di conoscere Derek Jarman e di conversare con lui. Al nostro primo incontro parlammo di Pierpaolo Pasolini, ci trovavamo perfettamente d’accordo su tutto. Era il 1985. Una lunga conversazione – ha ricordato ancora – Subito dopo Derek Jarman, che tre anni prima di morire avrebbe interpretato proprio il grande poeta e scrittore italiano nel film di Julian Cole ‘Ostia’, decise di scritturarmi per il suo ‘Caravaggio’ (trailer sotto, ndr)”.