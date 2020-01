Un quadro da favola!

L’artista Christian Jackson lancia le sue opere tratte da film e favole

Christian Jackson è nato a Oshkosh, nel Wisconsin L’arte ha sempre fatto parte del suo mondo, quindi quando arrivò il momento di scegliere un percorso di carriera, la decisione fu facile. Christian è un graphic designer di professione, ma è segretamente un tuttofare: scrittore, compositore, artista, fotografo, artigiano, regista, filosofo, imprenditore … ma, soprattutto, un padre di due bellissime bambine. Nel 2003, Christian si trasferì a Chicago per iniziare la sua carriera nel design.

La città ha fornito l’intrigo creativo che desiderava da sempre. È cresciuto nel campo e ha sviluppato il suo stile artistico insieme alla sua filosofia personale:

“Le uniche cose che vale la pena conservare in questo mondo sono quelle della bellezza e della funzione. Tutto il resto non è necessario”.

I suoi modi minimalisti hanno portato a molti successi, il più grande dei quali è la sua serie di classici poster di storie per bambini.

Oggi, Christian lavora come designer e stratega dell’interfaccia utente / UX per un’agenzia con sede a Chicago e continua i suoi sforzi creativi attraverso molti progetti personali, tra cui: il lancio di tre nuove serie di poster, l’illustrazione di due nuovi libri per bambini e la creazione di una startup digitale con grandi aspirazioni a rivoluzionare il modo in cui la musica viene creata e condivisa.

Sovraffaticato, sovraccaricato e felicissimo … continua a creare e nulla potrà fermarlo!