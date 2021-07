Meraviglia Pompei: riaprono la Villa dei Misteri e il Lupanare

I due edifici saranno di nuovo visitabili dal 19 luglio dopo i lavori. E ad agosto apre nell’area dei nuovi scavi il Thermopilum nella Regio V

Pompei è un enorme museo en plein air. Tra edifici pubblici, case, botteghe e strade,lì si può vivere l’atmosfera della vita quotidiana dell’epoca romana visitando luoghi unici.

E dal prossimo 19 luglio, dopo alcuni interventi di manutenzione, riaprono la Villa dei Misteri e il Lupanare, entrambi edifici tra i più noti e visitati della città antica sepolta dall’eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo. Lo straordinario complesso suburbano della Villa dei Misteri, a qualche centinaio di metri dalle mura Nord di Pompei, scoperta nel 1909, aveva un affaccio panoramico sul mare, e prende il nome dagli affreschi di un vasto ambiente, megalografie raffiguranti riti misterici in onore di Dioniso, dipinto nella parete centrale assieme alla sua sposa Arianna.

Il complesso che comprendeva un quartiere destinato alla produzione del vino, risale al II secolo a.C., ma trovò la sua forma attuale negli anni 80-70 a.C., periodo al quale risale anche il fregio dei misteri. Nel 62 d.C. subì diversi danni dal terremoto che colpì l’area vesuviana. Per arrivare alla villa si potrà percorrere la via Consolare e la via dei Sepolcri che attraversa la necropoli di Porta Ercolano. L’accesso all’edificio prevede l’uscita obbligata dalla Villa. Riapre anche il Lupanare, un edificio a due piani destinato all’esercizio della prostituzione, pratica attestata in città anche in alcuni ambienti di domus o osterie. Caratteristica la carrellata di immagini con scene erotiche che decorano i corridoi del piano terra, quasi un catalogo delle prestazioni garantite in quel luogo. E ad agosto è in programma l’apertura del thermopolium nella Regio V, l’area dei nuovi scavi.