Hai visto la tecnologia? Per il Carlo Felice 200mila presenze web

Il progetto del teatro genovese: opera, balletto, concerti online

Sono stati oltre 207 mila i contatti in tutto il mondo registrati la scorsa settimana per l’iniziativa del Carlo Felice #musicalmenteinsieme. Si tratta di un palinsesto web quotidiano: ogni sera alle ore 20, il Teatro propone una produzione d’opera, un concerto o un balletto attingendo al proprio archivio video. I titoli proposti nei giorni scorsi (“Simon Boccanegra”, il concerto sinfonico, “Lo schiaccianoci” e “La boheme”) sono stati visti in 53 Paesi fra i quali Italia, Stati Uniti, Spagna, Francia, Giappone, Germania, Taiwan, Cina, Korea, Kazakistan, Australia. Fra le città italiane più “presenti”, oltre a Genova, Milano, Torino e Roma; fra quelle straniere, Irvine e Ashbunr (Stati Uniti), Barcellona e Parigi.

Per il Carlo Felice 200mila presenze web

Le trasmissioni sono attualizzate da una presentazione ad hoc e precedute da un breve messaggio di saluto del Sovrintendente e/o di testimonial che parlano dello spettacolo. “Ringrazio tutti gli abbonati e gli spettatori affezionati del Teatro – ha detto il sovrintendente Claudio Orazi – per i tanti attestati di solidarietà e di vicinanza. Ci auguriamo che il nostro servizio streaming possa alleviare la solitudine”. “La volontà – ha aggiunto Orazi – di non chiedere i rimborsi per i loro abbonamenti è un gesto che ci commuove e ci aiuta ad affrontare questi giorni di apprensione per il presente e giusta preoccupazione per il futuro”. Ricco il palinsesto di questa settimana, dedicato in larga maggioranza a Verdi: sarà possibile assistere al “Rigoletto” del dicembre 2017 diretto da Dorian Wilson, a “La traviata” del 2018 diretta da Daniel Smith (regia di Giorgio Gallione), a “Il trovatore” del 2019 affidato alla bacchetta di Andrea Battistoni, a “Aida” del 2018 ancora con Battistoni. Ci sarà anche “Il lago dei cigni” prodotto dal Teatro Astana Opera e un concerto dello Janoska Ensemble. Gli spettacoli si seguono sui canali facebook, Youtube e sul sito del Teatro Carlo Felice.