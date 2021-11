Dal 16 Novembre al palazzo dell’Anagrafe le più belle foto della Capitale fra Otto e Novecento selezionate da Stefano Caviglia

Dopo una parziale preview sulle sponde del Tevere in occasione del Tevere Day, lo scorso 17 ottobre, le più belle fotografie di Roma fra Otto e Novecento saranno proposte al pubblico grazie all’associazione Tevere Day e al 1 Municipio di Roma. La mostra dal titolo ‘Roma com’era’ - trentatré scatti selezionati dal giornalista e scrittore Stefano Caviglia, tra quelli utilizzati per i suoi libri di divulgazione storica – sarà inaugurata martedì 16 novembre, alle ore 16.

‘Roma com’era’ fino ai Savoia: la mostra che ci farà viaggiare nel tempo. Dal 16 Novembre al palazzo dell’Anagrafe le più belle foto della Capitale fra Otto e Novecento selezionate da Stefano Caviglia

Sarà presente la neo presidente del 1 Municipio, Lorenza Bonaccorsi. La mostra sarà visitabile gratuitamente, nell’ingresso del Palazzo dell’Anagrafe, in via Luigi Petroselli, fino al 15 dicembre in un percorso espositivo integrato con didascalie per raccontare i cambiamenti della capitale d’Italia iniziati 150 anni fa. Scatti affascinanti, oggi conservati in diverse importanti raccolte pubbliche come quelle dell’Archivio fotografico capitolino, della Biblioteca Nazionale Centrale e del Museo di Roma, la cui disponibilità rende possibile questa iniziativa. Scatti che ci riportano a una Roma che nessuno di noi ha mai visto. Una Roma senza muraglioni, con gli edifici in ammollo nel Tevere. E per questo lo splendido porto omonimo ancora presente su via di Ripetta. Senza via del Corso, corso Rinascimento, via Arenula. Con una piazza Venezia irriconoscibile, angusta e piena di edifici alcuni dei quali collegati al Campidoglio. Una città nella quale la giustapposizione tra le epoche – romana, medievale, rinascimentale su tutte – libera da sventramenti, che saranno appunto i Savoia e poi Mussolini a impiegare, aveva creato un tessuto urbano unico.

Un compendio fotografico nel quale resta impressa la più grande trasformazione della storia dell’Urbe: da agglomerato di rioni storici con poco più di 220mila abitanti a grande capitale di uno Stato moderno. Il fiume Tevere, che prima dei muraglioni era una sponda bassa e irregolare che congiungeva alla città, è uno dei simboli di questa travolgente modernizzazione che ha provocato, com’è ben noto, dolorose distruzioni. Ma non certo l’unico. Molte sono le zone della città di un tempo che oggi appaiono irriconoscibili. Mostrare e spiegare il percorso attraverso cui hanno acquisito il loro aspetto attuale è uno degli intenti della mostra.