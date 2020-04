Dentro la magia di Brera

La pinacoteca di Milano online per gli “appunti di resistenza culturale”

Partono sul canale YouTube del Mibact gli ‘Appunti di resistenza culturale’ della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Nazionale Braidense, in seno all’iniziativa ‘Brera a occhi aperti’. Il primo appuntamento è aperto dal direttore James Bradburne, che illustra le varie attività in corso per far comprendere che “il cuore di Milano – come sottolinea nel breve intervento – continua a battere“. Dall’illustrazione delle opere presenti nelle sale al dietro le quinte della gestione dei depositi, dalla lettura di storie per bambini provenienti dal ricco patrimonio librario della Braidense alle registrazioni dei concerti da camera tenuti in diverse occasioni all’interno del museo: questo è il materiale che verrà reso disponibile in rete e di cui si ha un primo assaggio con alcuni estratti già in questo primo video, dedicati ai dipinti ‘Madonna della Candeletta’ di Carlo Crivelli e ‘Il martirio di San Vitaliano’ di Federico Barocci o alle sonate di Franz Listz eseguite dal pianista Clive Britton.

I video ‘Brera a occhi aperti’ con gli ‘Appunti di resistenza culturale’ verranno ospitati dal canale YouTube del Mibact, sul quale dall’inizio dell’emergenza coronavirus musei, parchi archeologici e istituti autonomi statali stanno fornendo contributi audiovisivi di ogni genere per permettere alle persone di continuare a godere del patrimonio culturale nazionale nell’ambito della campagna La cultura non si ferma.